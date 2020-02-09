Цеков считает, что Facebook становится инструментом пропаганды терроризма

Член Совета Федерации Сергей Цеков обвинил Facebook в распространении террористического контента в Сети. Так он прокомментировал недавний случай, когда таиландский военнослужащий убивал невинных людей и транслировал свои действия через социальную сеть. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает iReactor.

По мнению Цекова, Facebook в России следует ограничить. Он подчеркнул, что администрация социальной сети должна сама применять меры по препятствованию террористическому контенту, однако ей как будто бы все равно.

«Нужно разработать меры, которые не позволят или ограничат прямое транслирование терактов. Как это сделать, это вопрос к Facebook, они должны отрабатывать такие меры защиты. По этой ситуации, они в целом наносят урон по мировому сообществу в целом», — отметил сенатор.

Сенатор также уверен, что администрация американской социальной сети придерживается по-настоящему русофобской политики, поэтому в первую очередь отказаться от Facebook следует именно российским чиновникам. Россиянам тоже рекомендуется покинуть соцсеть, потому что она не раз демонстрировала русофобское отношение, подчеркнул он.