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11:51   9 Февраля 2020
Россия

Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Китай поблагодарил РФ за гуманитарную помощь Уханю

Власти Китая поблагодарили Россию за доставку гуманитарной помощи в город Ухань, в том числе за медицинские средства защиты, которых не хватает в пострадавших районах КНР. Об этом сообщает МИД РФ в воскресенье, 9 февраля. 

«При передаче гуманитарной помощи китайские представители выразили искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее самолет МЧС России доставил в Ухань гуманитарную помощь, которая включала в себя лекарства и средства индивидуальной защиты для местного населения. По данным МИД РФ, доставленный в КНР груз весил более 23 тонн.

31 декабря 2019 года Китай оповестил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. Инфекция успела распространиться за пределы Китая и была зафиксирована в 23 странах. По последним данным, вирусом нового типа заражены почти 37,2 тысячи человек, его жертвами стали 811 человек, а выздоровели — более 2600 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #общество #гуманитарная помощь #коронавирус

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