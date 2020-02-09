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11:42   9 Февраля 2020
Россия

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247

Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247

Память легендарного баскетболиста Коби Брайанта почтили на турнире UFC 247 в Хьюстоне. Спортсмен погиб при крушении вертолета 26 января. 

На большой экран вывесили майки «Лос-Анджелес Лейкерс» с 8-м и 24-м номерами, под которыми Брайант выступал на протяжении всей карьеры. Девять секунд длилось молчание, символизирующее количество жертв катастрофы. После этого в зале начали скандировать имя баскетболиста.

Частный вертолет рухнул 26 января в окрестностях Лос-Анжелеса. Погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#брайант

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