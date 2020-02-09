Память погибшего баскетболиста Брайанта почтили на турнире UFC 247

Память легендарного баскетболиста Коби Брайанта почтили на турнире UFC 247 в Хьюстоне. Спортсмен погиб при крушении вертолета 26 января.

На большой экран вывесили майки «Лос-Анджелес Лейкерс» с 8-м и 24-м номерами, под которыми Брайант выступал на протяжении всей карьеры. Девять секунд длилось молчание, символизирующее количество жертв катастрофы. После этого в зале начали скандировать имя баскетболиста.

Частный вертолет рухнул 26 января в окрестностях Лос-Анжелеса. Погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.