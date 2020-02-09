Пловчиха Белоногофф откажется от британского гражданства в пользу российского

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф, выступавшая за Великобританию, решила сменить британское гражданство на российское. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, передает в воскресенье РИА Новости.

«Идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — цитирует агентство Сальникова.

По словам 18-летней спортсменки, она обдумывала свое решение месяцами. Однако в мае прошлого года пловчиха окончательно задумала сменить гражданство. Девушка является дочерью россиянки. Она всю жизнь прожила в Англии, но в прошлом году переехала в Санкт-Петербург, где продолжает тренировки.

Белоногофф — чемпионка Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В прошлом году она заняла третье место на той же дистанции на чемпионате Великобритании. Кроме этого, спортсменка выиграла серебро в заплыве на 100 метров. В ноябре прошлого года девушка получила бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России на короткой воде.