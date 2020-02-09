Большинство российских туристов сэкономят на отеле, если путевки подорожают

Российские туристы, в случае повышения стоимости поездок в 2020 году, в первую очередь будут экономить на проживании в отеле. Таковы данные опроса, проведенного интернет-сервисом Biletix.

В опросе участвовали 1602 человека. Около половины (46 процентов) признались, что готовы экономить на проживании. Примерно 16 процентов готовы пересесть на лоукостеры, ездить в плацкартных вагонах или автостопом, то есть сократить расходы на транспорт.

Кроме того, 12 процентов туристов намерены ограничить культурную и развлекательную программы. Всего 11 процентов заявили, что будут меньше путешествовать.

Опрос показал разное отношение к бюджету у мужчин и женщин. Женщины предпочитают экономить на гостиничных услугах, а мужчины – на культурной программе.