Джеки Чан заплатит миллион юаней создателю вакцины от коронавируса
Гонконгский актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней (более 140 тысяч долларов) человеку, который сможет создать вакцину от китайского коронавируса. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает New Straits Times Online.
Актер подчеркнул, что таким образом надеется на скорейшее появление лекарства. Он также сообщил, что отдает свои деньги на защитную одежду и медицинские маски для КНР.
«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», — заявил он.
Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться еще в 23 страны. По последним данным, жертвами нового заболевания стали 811 человек, всего заразившихся насчитывается 37,5 тысячи, а выздоровевших — 2,6 тысячи человек.