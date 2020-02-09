МВД Казахстана подтвердило, что число погибших в массовой драке в Жамбылской области возросло до десяти. В больницах остаются еще 39 человек, подчеркнули в ведомстве.

Ранее аким региона Аскар Мырзахметов заявил, что участниками беспорядков стали в общей сложности почти тысяча человек. 47 человек задержали, еще 44 отпустили.

8 февраля стало известно, что в одном из сел Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. Пострадали пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и выяснить обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.