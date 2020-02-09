Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичам пообещали возвращение аномального тепла на следующей неделе

Москвичам пообещали возвращение аномального тепла на следующей неделе

 Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып

Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

 Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации

Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации
Москвичам пообещали возвращение аномального тепла на следующей неделе

Москвичам пообещали возвращение аномального тепла на следующей неделе

 Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып

Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып
Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

 Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась
Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

 Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации

Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации
10:36   9 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

Число жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до десяти

МВД Казахстана подтвердило, что число погибших в массовой драке в Жамбылской области возросло до десяти. В больницах остаются еще 39 человек, подчеркнули в ведомстве.

Ранее аким региона Аскар Мырзахметов заявил, что участниками беспорядков стали в общей сложности почти тысяча человек. 47 человек задержали, еще 44 отпустили.

8 февраля стало известно, что в одном из сел Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. Пострадали пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и выяснить обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#драка #казахстан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...