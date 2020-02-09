Москвичам пообещали возвращение аномального тепла на следующей неделе

Жителей Москвы ожидает аномально теплая погода на следующей неделе. Температура воздуха в столице будет держаться в районе нуля градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает в воскресенье РИА Новости.

«В понедельник будет облачно, днем даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью -1…-3 в Москве, -1…-6 по области. А днем уже слабый плюс: 0…+2 в столице и по области -2…+3», — цитирует агентство синоптика.

По его словам, ветер будет достаточно плотным, усиливаясь до 5–10 метров в секунду, а в порывах — до 15. При этом со вторника погода станет однотипной — в столице будет пасмурно, осадки ожидаются небольшие, а температура воздуха — околонулевой. Тишковец отметил, что погода станет опять аномально теплой, а снежный покров, успевший накопиться ранее, начнет таять.