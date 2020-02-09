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10:06   9 Февраля 2020
Россия

Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып

Профессор Бузунов рассказал, как компенсировать недосып

Для профилактики дефицита сна необходимо соблюдать график и не отклоняться от него даже в выходные. Об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Его слова передают «Аргументы и факты».

Бузунов отметил, что многие люди накапливают дефицит сна в течение недели и отсыпаются в выходные. В результате получается, что человек погулял в пятницу и проснулся в 12 часов дня в субботу. 

«Из-за этого он не захочет ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье и встает опять в 12 часов дня», — пояснил Бузунов.

Он подчеркнул, что в воскресенье ситуация повторится, из-за чего человеку будет сложно проснуться в понедельник на работу. По словам Бузунова, речь идет о так называемой «воскресной бессоннице». 

Получается, что у человека за выходные график сдвинулся на шесть часов, а это сравнимо с джетлагом из-за перелета из Хабаровска в Москву.

Профессор рекомендует не спать в выходные долго при дефиците сна. По его словам, следует спать дольше на два часа по сравнению с буднями — в таком случае организму не придется перестраиваться, и он отдохнет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #сон #бессонница

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