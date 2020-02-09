Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом сержанта сухопутных войск, который убил 26 человек, стал конфликт из-за продажи дома. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 9 февраля.

«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер.

По словам генерала, в деталях конфликта предстоит разобраться командованию сухопутных войск. Это нужно для того, чтобы понять, как из-за этого конфликта произошла такая трагедия.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали стрелка в Таиланде, открывшего стрельбу в городе Накхонратчасима. Военнослужащий был убит на территории торгового центра.