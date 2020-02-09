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9:44   9 Февраля 2020
Весь мир

Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

Назван мотив устроившего стрельбу таиландского военного

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом сержанта сухопутных войск, который убил 26 человек, стал конфликт из-за продажи дома. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 9 февраля. 

«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил премьер.

По словам генерала, в деталях конфликта предстоит разобраться командованию сухопутных войск. Это нужно для того, чтобы понять, как из-за этого конфликта произошла такая трагедия.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали стрелка в Таиланде, открывшего стрельбу в городе Накхонратчасима. Военнослужащий был убит на территории торгового центра. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #таиланд

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