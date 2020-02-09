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9:22   9 Февраля 2020
Россия

Власти сообщили о хорошем самочувствии россиян, эвакуированных из КНР

Власти сообщили о хорошем самочувствии россиян, эвакуированных из КНР

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила о хорошем самочувствии россиян, которые были эвакуированы из Китая в санаторий под Тюменью. Ее слова передает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса в воскресенье, 9 февраля. 

«По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо», — сказала она. 

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, как происходила эвакуация россиян из закрытого китайского города Ухань и провинции Хубэй. По его словам, операция потребовала значительных усилий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, очаг которой находился, предположительно, на мясном рынке в Ухане. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. По последним данным, в Китае новым вирусом заразились более 37,1 тысяч человек, погибли 811, а выздоровели более 2100 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #общество #коронавирус

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