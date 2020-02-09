Президент Казахстана заявил, что ситуация после массовых беспорядков стабилизировалась

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о стабилизации положения в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, результатом которых стали человеческие жертвы.

По его словам, зачинщики конфликта будут привлечены к ответственности, а государственные служащие, допустившие трагедию, будут наказаны. При этом он не уточнил, какие структуры виновны в беспорядках.

Президент заверил, что всем пострадавшим помогут, и поблагодарил народ за проявленную ответственность и гражданскую позицию.