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7:56   9 Февраля 2020
Весь мир

Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации

Валенса счел неразумными требования Польши к России о выплате компенсации

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил в интервью «Собеседник.ru» о неразумности требований замглавы МИД Польши Павла Яблонского, чтобы Россия выплатила репарации за Вторую мировую войну.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед – это важно», — сказал экс-политик.

Валенса считает, что важным шагом на пути к нормализации отношений между Москвой и Варшавой может стать диалог. По его мнению, сейчас ситуация неоднозначная, но разговор поможет найти способы решения проблем и сделать отношения хорошими.

Он уверен, что Польша и Россия «заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе», а от разногласий выгоду получают только третьи силы. Валенса напомнил, что «от Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #польша

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