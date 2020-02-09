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 Полицейские ликвидировали военнослужащего, открывшего стрельбу в Таиланде

Полицейские ликвидировали военнослужащего, открывшего стрельбу в Таиланде
6:58   9 Февраля 2020
Весь мир

Полицейские ликвидировали военнослужащего, открывшего стрельбу в Таиланде

Полицейские ликвидировали военнослужащего, открывшего стрельбу в Таиланде

Военнослужащий, открывший стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, жертвами которой стали минимум 20 человек, а еще десятки были ранены, ликвидирован, рассказал в воскресенье в Facebook глава минздрава Анутин Чарнвееракул.

 

«Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент, — заявил он.  — Необыкновенно!»

Министр также выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим и добавил, что медики позаботятся о здоровье каждого.

Как сообщало ранее агентство Reuters, стрелок был убит на территории торгового центра и при этом спасены восемь заложников.

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Автор: Мария Милкевич
#стрельба #тайланд

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