Колумбийские повстанцы угрожают устроить «вооруженную забастовку» в стране

Повстанцы колумбийской Армии национального освобождения (АНО) решили устроить трехдневную «вооруженную забастовку», которая начнется 14 февраля, передает агентство Efe.

По данным агентства, повстанцы распространили информацию об этом в приграничном с Венесуэлой регионе Кататумбо с помощью листовок, однако власти не подтвердили, что они настоящие.

Обычно такие акции оборачиваются тем, что повстанцы перекрывают движение на дорогах и грозят нападением всем, кто пытается проехать.