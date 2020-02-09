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5:59   9 Февраля 2020
Весь мир

Колумбийские повстанцы угрожают устроить «вооруженную забастовку» в стране

Колумбийские повстанцы угрожают устроить «вооруженную забастовку» в стране

Повстанцы колумбийской Армии национального освобождения (АНО) решили устроить трехдневную «вооруженную забастовку», которая начнется 14 февраля, передает агентство Efe.

По данным агентства, повстанцы распространили информацию об этом в приграничном с Венесуэлой регионе Кататумбо с помощью листовок, однако власти не подтвердили, что они настоящие.

Обычно такие акции оборачиваются тем, что повстанцы перекрывают движение на дорогах и грозят нападением всем, кто пытается проехать.

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Автор: Мария Милкевич
#повстанцы #колумбия

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