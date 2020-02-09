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5:00   9 Февраля 2020
Россия

Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля

Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля

Очередной грузовой космический корабль «Прогресс» по плану отправят к МКС в конце апреля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт корабля «Прогресс МС-14» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 25 апреля», — уточнил собеседник агентства.

В «Роскосмосе» эти слова никак не прокомментировали.

С помощью кораблей «Прогресс» на международную космическую станцию доставляют грузы для экипажа, топливо, кислород, воздух и питьевую воды.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #космос

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