Очередной корабль «Прогресс» отправится к МКС в конце апреля

Очередной грузовой космический корабль «Прогресс» по плану отправят к МКС в конце апреля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт корабля «Прогресс МС-14» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 25 апреля», — уточнил собеседник агентства.

В «Роскосмосе» эти слова никак не прокомментировали.

С помощью кораблей «Прогресс» на международную космическую станцию доставляют грузы для экипажа, топливо, кислород, воздух и питьевую воды.