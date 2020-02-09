Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Количество погибших из-за коронавируса в материковом Китае достигло 811, заражены более 37,1 тысячи человек, вылечены и выписаны из больниц 2649 человек, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сутки назад поступала официальная информация о более чем 34,5 тысячи заболевших и 722 жертвах.

В Гонконге обнаружено 26 заболевших, один из них погиб, в Макао — 10 зараженных, одного из них уже отпустили из больницы, на Тайване — 17 человек, один из них выздоровел.

Также зафиксированы еще 28,9 тысячи человек с подозрением на коронавирус и более 188 тысяч тесно контактировавших с заболевшими содержатся под наблюдением.