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 Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле
Самолет МЧС РФ доставил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Самолет МЧС РФ доставил в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

 Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек
3:59   9 Февраля 2020
Весь мир

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Количество погибших из-за коронавируса в материковом Китае достигло 811, заражены более 37,1 тысячи человек, вылечены и выписаны из больниц 2649 человек, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сутки назад поступала официальная информация о более чем 34,5 тысячи заболевших и 722 жертвах.

В Гонконге обнаружено 26 заболевших, один из них погиб, в Макао  — 10 зараженных, одного из них уже отпустили из больницы, на Тайване — 17 человек, один из них выздоровел.

Также зафиксированы еще 28,9 тысячи человек с подозрением на коронавирус и более 188 тысяч тесно контактировавших с заболевшими содержатся под наблюдением.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #коронавирус

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