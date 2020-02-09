США прорабатывают инициативу Путина о встрече «пятерки» Совбеза ООН

Вашингтон проработает инициативу российского лидера Владимира Путина о встрече глав государств — постоянных членов Совбеза ООН, рассказал в воскресенье РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

На пятом Всемирном форуме памяти холокоста Путин предложил провести встречу в таком формате, подчеркнув, что российская сторона планирует, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки», и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — заявил Антонов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 января сообщал, что предложение Путина одобрили Китай и Франция, но ответы от США и Великобритании пока не поступили.