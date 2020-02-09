Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

Три партии набирают почти одинаковое количество голосов на досрочных выборах в Ирландии, что говорит о сломе сложившейся в стране двухпартийной системы, согласно данным экзитполов.

Правящая либерально-консервативная партия «Фине Гэл», возглавляемая премьер-министром Лео Варадкаром получила 22,4% голосов, радикальная республиканская партия «Шинн Фейн» — 22,3%, республиканцы из крупнейшей оппозиционной партии «Фианна Файл» — 22,2%.

С 2016 года власть в Ирландии принадлежала правительству меньшинства, сформированное либерально-консервативной партией «Фине Гэл» в союзе с независимыми парламентариями. Новый состав приступит к работе после выборов 20 февраля.

Предварительные итоги голосования должны быть озвучены в воскресенье.