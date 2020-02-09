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Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

 Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

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Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

 Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику

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 Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле
Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

 Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ
2:38   9 Февраля 2020
Весь мир

Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

Три партии набирают одинаковое количество голосов на выборах в Ирландии

Три партии набирают почти одинаковое количество голосов на досрочных выборах в Ирландии, что говорит о сломе сложившейся в стране двухпартийной системы, согласно данным экзитполов.

Правящая либерально-консервативная партия «Фине Гэл», возглавляемая премьер-министром Лео Варадкаром получила 22,4% голосов, радикальная республиканская партия «Шинн Фейн» — 22,3%, республиканцы из крупнейшей оппозиционной партии «Фианна Файл» — 22,2%.

С 2016 года власть в Ирландии принадлежала правительству меньшинства, сформированное либерально-консервативной партией «Фине Гэл» в союзе с независимыми парламентариями. Новый состав приступит к работе после выборов 20 февраля.

Предварительные итоги голосования должны быть озвучены в воскресенье.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #ирландия

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