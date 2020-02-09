Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киевские власти с воскресенья вводят упрощенную процедуру перехода границы с Крымом украинским школьникам от 14 до 16 лет.

Теперь они смогут самостоятельно пересекать пункты пропуска, предъявив паспорт Украины (ID-карту) или загранпаспорт гражданина Украины. Также необходимо числиться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Прежде детям разрешалось пересекать границу с Крымом только в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что эта мера призвана «максимально содействовать интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму».