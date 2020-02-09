Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

 Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику

Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику
Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

 Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле
Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

 Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты
Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

 Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику

Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику
Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

 Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле
Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

 Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты
1:22   9 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киевские власти вводят упрощенную процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киевские власти с воскресенья вводят упрощенную процедуру перехода границы с Крымом украинским школьникам от 14 до 16 лет.

Теперь они смогут самостоятельно пересекать пункты пропуска, предъявив паспорт Украины (ID-карту) или загранпаспорт гражданина Украины. Также необходимо числиться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Прежде детям разрешалось пересекать границу с Крымом только в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что эта мера призвана «максимально содействовать интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму».

«Это должно стать одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях», — добавила она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...