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0:13   9 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Пасечник обвинил Зеленского в гибели ополченцев ЛНР при артобстреле

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ответственность за гибель ополченцев при артобстреле со стороны ВСУ населенного пункта Золотое-5 и позиций Народной милиции самопровозглашенной республики несет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о четырех погибших и четырех раненых ополченцах.

Пасечник назвал эту атаку актом международно-уголовного преступления против народа Донбасса.

«Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР», — гласит официальное заявление главы ЛНР.

Он напомнил, что сохраняется угроза в отношении мирного населения территорий у линии соприкосновения в районе Золотого-5. По его словам, несмотря на слова Зеленского о мирных инициативах, ситуация там по-прежнему крайне напряженная. Пасечник заявил, что украинский лидер «целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса», и призвал мировое сообщество "остановить вооруженную агрессию ВСУ" и напомнить Киеву о необходимости выполнения Минских соглашений.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #всу #лнр #зеленский

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