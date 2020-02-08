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Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

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23:04   8 Февраля 2020
Весь мир

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Турция настаивала на сохранении наблюдательных пунктов в Идлибе в ходе переговоров с РФ

Делегация из РФ провела переговоры в министерстве иностранных дел Турции по положению в сирийском Идлибе, турецкая сторона пыталась настоять на сохранении своих наблюдательных пунктов на этой территории, сообщает телеканал TRT.

Дипломатические источники телеканала сообщили, что Анкара настаивала на сохранении границ Идлибской зоны деэскалации в соответствии с условиями сочинского соглашения, а также требовала от Дамаска вывести оттуда правительственные силы до конца февраля.

Известно также, что Турция заявила россиянам о готовности ответить на любые нападения САА на свои наблюдательные пункты.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #идлиб #турция

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