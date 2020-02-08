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22:53   8 Февраля 2020
Россия

Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

Следователи завели уголовное дело после гибели провалившихся под лед лыжников в Ленобласти

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о заведении уголовного дела по факту гибели трех человек, включая ребенка, провалившихся под лед во время катания на лыжах на одном из карьеров в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в Тосненском районе Ленобласти под лед провалились двое детей, один из них погиб, другой доставлен в больницу с переохлаждением.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» по факту смерти троих человек, в том числе ребенка», — заявил СК РФ.

Следствие предполагает, что 8 февраля мужчина с двумя детьми выехал на лыжах на лед карьера неподалеку от поселка Шапки Тосненского района. Ледяной покров треснул, и все трое провалились в воду, но отец смог выбраться и спасти одного ребенка. В этот день на этом карьере при таких же обстоятельствах погибли мужчина и женщина.

На место трагедии отправились следователи и криминалисты, работает штаб по координации действий всех ведомств, задействованных в спасательных операциях.

Сообщается, что в ходе следствия решится вопрос об уголовной ответственности должностных лиц, из-за бездействия которых люди оказались на льду в небезопасном месте и погибли.

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Автор: Мария Милкевич

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