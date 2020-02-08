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Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

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22:19   8 Февраля 2020
Весь мир

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Танки израильской армии в субботу обстреляли два поста палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа после ракетного пуска в направлении Израиля, передает пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

«Ранее сегодня (8 февраля) по израильской территории из сектора Газа была выпущена ракета. В ответ танки Армии обороны Израиля некоторое время назад поразили огнем два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа», — отмечается в заявлении израильских военных.

Предыдущий ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа произошел 1 февраля. На следующий день израильские истребители и вертолеты нанесли ответные удары по ряду военных целей ХАМАС.

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Автор: Мария Милкевич
#палестина #израиль #сектор газа

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