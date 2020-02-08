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 Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов
Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

 Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане
Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

 Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников

Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников
22:11   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов 8 февраля ввел режим ЧС в Кордайском районе после массовых беспорядков, его распоряжение приводит агентство Tengrinews.

Уточняется, что мера принята согласно законам «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О гражданской защите». Чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вступает в силу с 21:00 (18:00 по московскому времени) 8 февраля.

Напомним, как заявил в субботу на брифинге министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, в беспорядках участвовала почти тысяча человек, восемь погибли, 40 ранены, почти 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

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Автор: Мария Милкевич
#казахстан #массовые беспорядки

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