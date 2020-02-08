Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов 8 февраля ввел режим ЧС в Кордайском районе после массовых беспорядков, его распоряжение приводит агентство Tengrinews.

Уточняется, что мера принята согласно законам «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О гражданской защите». Чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вступает в силу с 21:00 (18:00 по московскому времени) 8 февраля.

Напомним, как заявил в субботу на брифинге министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, в беспорядках участвовала почти тысяча человек, восемь погибли, 40 ранены, почти 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.