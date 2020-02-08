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Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

 Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане
Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

 Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников

Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников
22:02   8 Февраля 2020
Весь мир

Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников

Тайский спецназ не нашел в торговом центре ни стрелка, ни заложников

Спецназ Таиланда обыскал все четыре этажа главной части торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, но не нашел ни преступника, застрелившего в субботу 20 человек, ни заложников, пишет англоязычная интернет-версия газеты «Кхаосот».

Ранее сообщалось, что заложники должны находиться на четвертом этаже торгового центра.

Напомним, в субботу вооруженный военнослужащий открыл стрельбу неподалеку от торгового центра на северо-востоке Таиланда, убил 20 человек и ранил 31. Известно, что среди жертв и пострадавших нет иностранцев, в частности, россиян.

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Автор: Мария Милкевич
#стрельба #тайланд #торговый центр

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