Посольство РФ обвинило Норвегию в несоблюдении условий договора о Шпицбергене

Российское посольство в Осло обвинило Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене. Заявление появилось в субботу на официальной странице диппредставительства в Facebook.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей <...> министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Серейде», — сообщили дипломаты.

В посольстве отметили, что Россия не подвергает сомнению норвежский суверенитет над архипелагом, но напоминает, что Шпицберген не является исконно норвежской землей, а получен Осло на условиях, зафиксированных в договоре 1920 года.

Вопросы дипломатов сугубо практические. По их словам, Норвегия нарушает обязательства, установленные Договором о Шпицбергене в отношении континентального шельфа архипелага, вынося эти участки на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых и минеральных ресурсов. Таким образом «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки».

Российское посольство призвало Осло к переговорам по разрешению спорной ситуации.