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Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Кордайском районе из-за массовых беспорядков

 Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане
Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

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21:39   8 Февраля 2020
Весь мир

Военные США и Афганистана обстреляны возле границы с Пакистаном

Военные США и Афганистана обстреляны возле границы с Пакистаном

Американские и афганские военные были обстреляны в субботу в ходе совместной операции в восточной афганской провинции Нангархар, сообщается в заявлении официального представителя сил США в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля. Мы анализируем ситуацию», — уточнил военный.

Данных о пострадавших при атаке не поступало.

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Автор: Мария Милкевич

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