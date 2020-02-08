Военные США и Афганистана обстреляны возле границы с Пакистаном

Американские и афганские военные были обстреляны в субботу в ходе совместной операции в восточной афганской провинции Нангархар, сообщается в заявлении официального представителя сил США в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля. Мы анализируем ситуацию», — уточнил военный.

Данных о пострадавших при атаке не поступало.