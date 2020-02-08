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 Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане
Израильские танки открыли огонь по двум постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты

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21:33   8 Февраля 2020
Весь мир

Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

Ракета выпущена с территории палестинских радикалов в секторе Газа в субботу вечером в направлении Израиля, передает пресс-служба вооруженных сил еврейского государства.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по Израилю из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы», — сообщили израильские военные в распространенном заявлении.

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля 1 февраля.

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Автор: Мария Милкевич
#израиль #обстрел #сектор газа

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