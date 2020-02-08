Ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

Ракета выпущена с территории палестинских радикалов в секторе Газа в субботу вечером в направлении Израиля, передает пресс-служба вооруженных сил еврейского государства.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по Израилю из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы», — сообщили израильские военные в распространенном заявлении.