Асафов назвал вывод войск США из Сирии несбыточными обещаниями

Вывод войск США из Сирии — несбыточные обещания и пиар-ход. Такое мнение в беседе с ФАН выразил политолог и независимый журналист Александр Асафов.

Соединенные Штаты начали строить новую военную базу в Сирии. Для этого был выбран город Хасака на северо-востоке страны. При этом в октябре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе тысячи американцев из Сирии, но затем часть армии осталась на севере страны под предлогом якобы контроля нефтяных месторождений и защиты их от террористов.

Фактически же курдские радикалы воруют сирийскую нефть, США помогают с ее контрабандой вместе с террористами ИГ (запрещено РФ), а полученные деньги делятся на всех участников преступной схемы.

Асафов в беседе с изданием заявил, что любые увеличения численности незаконно присутствующего в Сирии военного состава могут дестабилизировать обстановку. Обещания Белого дома вывести войска из страны эксперт считает лишь пиар-ходом.

По мнению политолога, вывод войск США из Сирии — несбыточные обещания. Вашингтону необходимо создавать хаос в регионе, чтобы завершить экспансию. Именно для этого США предпринимают шаги, способствующие эскалации.