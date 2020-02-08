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ПНС Ливии вновь нарушило перемирие, атаковав ЛНА с воздуха

ПНС Ливии вновь нарушило перемирие, атаковав ЛНА с воздуха

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19:26   8 Февраля 2020
Весь мир

ПНС Ливии вновь нарушило перемирие, атаковав ЛНА с воздуха

ПНС Ливии вновь нарушило перемирие, атаковав ЛНА с воздуха

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Аль-Вишка, несмотря на действующее с 12 января перемирие. Об этом сообщает издание Nation News.

8 февраля боевики ПНС, захватившие ливийскую столицу Триполи, с воздуха атаковали позиции ЛНА, воспользовавшись установленным ранее режимом перемирия. Таким образом ополченцы под руководством Файеза Сарраджа пытаются спровоцировать ливийскую армию на ответный огонь, но ЛНА на провокации не поддается и не начинает боевых действий, следуя договоренностям, принятым 12 января на переговорах в Москве.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари сообщал о готовящейся провокации ПНС в районе Аль-Вишка, где сегодня и начались обстрелы позиций армии Халифы Хафтара. Руководство ПНС направляло в район турецкую военную технику и наемников.

Сегодня ВМС Франции задержали у ливийского побережья турецкое судно под флагом Ливана, отправленное в Ливию с партией турецкого оружия на борту.

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Автор: Тимофей Булочкин
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