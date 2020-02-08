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19:28   8 Февраля 2020
Россия

Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику

Гудков надеется, что амнистия фигурантов «московского дела» вернет его в большую политику

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, фигурант «московского дела» Егор Жуков и оппозиционные депутаты Мосгордумы анонсировали проект амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. ФАН расценивает такой жест как агрессивный и отмечает, что он ставит крест на карьере «оппозиции». 

На своей странице в Facebook Гудков критикует ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), называя закон «террористическим», а также сравнивает осужденных провокаторов с заложниками. Журналисты отмечают: проект «амнистии» заключенных по якобы политическим мотивам либералы хотят реализовать именно на 9 Мая, когда в страну приедут лидеры мировых держав, включая президента США Дональда Трампа, который также получил приглашение.

Напомним, летом и в начале осени «несистемная оппозиция» устроила серию несанкционированных акций и митингов-концертов из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либералам, среди которых был и Гудков, совершенно законно отказали в регистрации после грубейших нарушений избирательного законодательства, в частности, подделке подписей.

ФАН отмечает, что в 2013 году взлет политической карьеры Гудкова был напрямую обеспечен союзом со «Справедливой Россией», но в дальнейшем как самостоятельную политическую фигуру его преследовали лишь поражения.

Гудков пытается реанимировать политическую карьеру, используя тему 9 Мая для очередной провокации по «московскому делу».

«Очевидно, что бывшему депутату не интересна судьба заключенных, его цель — попытаться раздуть политический скандал в день, когда в Москву приедут лидеры многих стран», — заключают журналисты.

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Автор: Арсений Аскольский
#оппозиция #гудков

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