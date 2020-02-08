Эрдогану придется сотрудничать с РФ и САР или играть по правилам США

Президент Турции Реджеп Эрдоган должен сотрудничать с Россией, не противоречить интересам Сирии и не забывать, что РФ, САР и Иран помогли Турции противостоять курдским ополченцам у границ страны. О турецких геополитических интересах в САР рассказал Федеральному агентству новостей политолог Маис Курбанов.

Ранее в МИД Турции заявили о скором визите в Анкару делегации российских военнослужащих. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщал, что глава Турции и президент РФ Владимир Путин могут встретиться для переговоров о происходящем в САР.

По мнению востоковеда, такое сближение свидетельствует о невыгодном положении Турции: Эрдогану в любом случае придется поддержать РФ, Сирию и Иран, либо начать играть по американским правилам — США не упустят возможности надавить на Анкару ради своих союзников — курдов.

«Эти три государства (РФ, Сирия, Иран) имеют общую концепцию, действуя в общих интересах. Эрдогану стоит присоединиться к ним и действовать в их интересах. В противном случае он должен сотрудничать с Америкой, но с ней он сотрудничать не может. С США ему делать нечего. Евросоюз никогда не принимал Турцию», — заявил Курбанов.

Турецкое руководство помнит о том, кто помог стране в приграничном конфликте с курдскими отрядами, требующими образования собственного государства. В октябре Турция начала военную операцию против курдских сепаратистов — именно Россия, Сирия и Иран поддержали страну. США же, как и раньше, поддерживали союзнические силы курдов.