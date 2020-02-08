Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

 Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов

Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов
Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

 Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

 Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 17 человек

Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 17 человек
Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

 Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов

Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов
Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

 Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

 Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 17 человек

Число жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 17 человек
17:49   8 Февраля 2020
ЧП

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

Солдат сухопутных войск Таиланда, открывший огонь по мирным жителям в городе Накхон Ратчасима, попал в поле зрения камер наружного наблюдения.

В субботу днем рядовой таиландской армии начал стрельбу по гражданским: как сообщают местные СМИ, погибли не менее 17 человек, много раненых. По данным издания «Тхаи Рат», солдат угнал внедорожник из своей части и проехал на нем по городским улицам, открывая огонь по людям. Возле торгового центра он остановился и начал стрельбу по посетителям.

Издание «Каосод» сообщает, что стрелком оказался старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#стрельба #новости #общество #весь мир #таиланд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...