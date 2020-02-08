Предполагаемый стрелок, расстрелявший людей в Таиланде, попал на видео

Солдат сухопутных войск Таиланда, открывший огонь по мирным жителям в городе Накхон Ратчасима, попал в поле зрения камер наружного наблюдения.

В субботу днем рядовой таиландской армии начал стрельбу по гражданским: как сообщают местные СМИ, погибли не менее 17 человек, много раненых. По данным издания «Тхаи Рат», солдат угнал внедорожник из своей части и проехал на нем по городским улицам, открывая огонь по людям. Возле торгового центра он остановился и начал стрельбу по посетителям.

Издание «Каосод» сообщает, что стрелком оказался старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма.