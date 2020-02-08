Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек из 127 госпитализированных после массовой драки на юге Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что помощь медиков потребовалась 127 пострадавшим. После осмотра 87 человек отпустили, часть из них — на амбулаторное лечение. Сейчас в стационарах больниц находятся 37 человек, девять лежат в реанимации, а 18 готовы к выписке из медучреждения. Кроме того, в клиники Алма-Аты вертолетами санавиации госпитализировали шесть пациентов.

В ночь на субботу, 8 февраля, в селе Масанчи Кордайского района произошла массовая драка. Ряд СМИ сообщал, что два автомобилиста не поделили дорогу, затем на разборки подтянулись их защитники. По данным министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

В результате массовых беспорядков и стрельбы погибли восемь человек, 40 получили ранения, из них двое — сотрудники полиции. Правоохранители задержали 47 участников массовой драки, у некоторых изъяли оружие. В ходе поджогов уничтожено 23 автомобиля, 15 объектов торговли, а также 30 жилых домов.