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Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

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17:25   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

Девять человек из 127 госпитализированных после массовой драки на юге Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров.

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что помощь медиков потребовалась 127 пострадавшим. После осмотра 87 человек отпустили, часть из них — на амбулаторное лечение. Сейчас в стационарах больниц находятся 37 человек, девять лежат в реанимации, а 18 готовы к выписке из медучреждения. Кроме того, в клиники Алма-Аты вертолетами санавиации госпитализировали шесть пациентов.

Девять человек находятся в реанимации после массовой драки в Казахстане

В ночь на субботу, 8 февраля, в селе Масанчи Кордайского района произошла массовая драка. Ряд СМИ сообщал, что два автомобилиста не поделили дорогу, затем на разборки подтянулись их защитники. По данным министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от jasstar (@jas_star.kz)

В результате массовых беспорядков и стрельбы погибли восемь человек, 40 получили ранения, из них двое — сотрудники полиции. Правоохранители задержали 47 участников массовой драки, у некоторых изъяли оружие. В ходе поджогов уничтожено 23 автомобиля, 15 объектов торговли, а также 30 жилых домов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #казахстан #массовая драка

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