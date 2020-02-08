Минобороны Латвии планирует строить военный объект на границе с Россией и Эстонией

Министерство обороны Латвии планирует строить военный объект на границе с Россией и Эстонией в Алуксненском крае. Ведомство подготовило проект приказа правительства об отчуждении земельного участка площадью около пяти гектаров, передает «Интерфакс».

Доступ к полной информации ограничен, поэтому неизвестно, для чего именно будет дан земельный участок. В проекте приказа кабинета министров уточняется, что еще в 2016 году нынешний кабмин утвердил план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизации существующих систем ПВО.

Отчуждение участка одобрили еще в 2018 году на нужды обороны Латвии и возведение некоего объекта военной инфраструктуры.