Жуков пытается построить политическую карьеру оппозиционера через оправдание террористов

Оппозиция представила свой вариант амнистии, приуроченной к 75-й годовщине Победы. Один из составителей Егор Жуков заявил, что будет добиваться освобождения членов террористической группировки «Сеть», но отметил, что пока не знает, как отличить «своих» радикалов от «чужих».

В Госдуме продолжается работа сразу над двумя вариантами предстоящей амнистии, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тем временем российская либеральная оппозиция пытается протолкнуть через Мосгордуму свою версию амнистии, в соответствии с которой на свободу должны быть отпущены фигуранты так называемого «московского дела», наркоторговцы и террористы.

На конференции, в ходе которой оппозиционеры представили свой проект, присутствовали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и приговоренный к трем годам условно за призывы к экстремизму Егор Жуков. Последний, что интересно, хоть регулярно и заявляет о своей полной невиновности, но на презентации представил популярную, но спорную даже в либеральной среде тему — требование освободить членов террористической группировки «Сеть» (запрещена в России).

Так, Жуков отметил, что составители проектного документа пытаются внести в него пункт об освобождении радикальных анархистов, планировавших совершать взрывы и поджоги в случае возникновения в России массовых беспорядков. Но оппозиционеры пока не знают, как это сделать так, чтобы амнистия не затронула остальных осужденных террористов. Наличие такой проблемы само по себе показывает все лицемерие либеральных инициатив. По сути они предлагают проявлять милосердие к преступникам в соответствии с их политическими убеждениями — за одно и тоже преступление «своих» освободить, а «чужих» — нет.

Терроризм начинается с малого

Дело «Сети» заметно выделяется на фоне других судебных разбирательств, которые оппозиция пытается представить, как политически мотивированные. Не смотря на тот факт, что по делу проходит сразу 11 фигурантов, либеральная пресса не очень любит его упоминать без весомого повода. Так, немецкое издание Deutsche Welle, на регулярной основе поддерживающее российскую несистемную оппозицию, в своем материале о прошедшей конференции ни слова не написало про «Сеть».

Понять СМИ можно, ведь доводы оппозиции в защиту фигурантов дела, мягко говоря, слабы, в основном пытаются давить на жалость. Например, в 2017 году, когда ФСБ раскрыла группировку радикалов, продвигалась идея, что вегетарианцы, которыми являются некоторые из обвиняемых, просто не могут быть террористами. Но особой популярности версия не получила, так как разбивалась одним единственным аргументом — глава нацистской Германии, развязавший самую кровопролитную войну в истории человечества, придерживался вегетарианства.

«Новая газета» же акцентировала внимание на молодом возрасте подсудимых и отсутствии у них каких-либо знаний для ведения подрывной и террористической деятельности. Но и эти аргументы нацелены скорее на молодежь, которая не застала разгула преступности 90-х. Тут показательно дело «Новой революционной альтернативы», еще одной группировки анархистов, возникшей вскоре после распада СССР.

В 1996 несколько единомышленников начали с подрыва маломощных зажигательных бомб в военкоматах Москвы, а к 2000 году группировка насчитывала до 100 членов, промышляла рэкетом, вымогательством и подрывала уже 3-килограммовые заряды у зданий ФСБ. Занимались этим вчерашние студенты из интеллигентных семей, никак ранее не связанных с радикализмом.

Как видно, «Сеть» во многом схожа с «НРА» — радикальное движение анархистов, состоящих из безобидной, на первый взгляд, молодежи. Разница в том, что в этот раз спецслужбы раскрыли группировку на стадии подготовки к терактам, и не допустили взрывов.

Политическая самореклама на грани уголовного срока

Так что же вынуждает Егора Жукова, имеющего за плечами экстремистскую статью и условный срок, вступаться за «Сеть», что граничит с оправданием терроризма? Тем более, что Жуков является проектом олигарха Михаила Ходорковского, который всячески пиарит молодого человека через интервью и свои медиа в России.

Скорее всего ему досталась «скользкая» тема по причине молодости и нулевого опыта в политике. Он действительно выглядел «белой вороной» на пресс-конференции, особенно нелепо смотрелась подпись «политик» на его табличке.

И вправду, Гудков, пусть его политическая карьера сейчас находится в стремительном пике, уже был депутатом Госдумы. Остальные участники также являются действующими депутатами столичного парламента. А что за плечами Жукова? Только позорный провал на выборах в Мосгордуму, когда он не смог преодолеть даже электоральный барьер. Теперь ему жизненно необходимо оправдаться за поражение и заявить о себе.

И защита членов террористической группировки «Сеть» для этого отлично подходит, ведь по факту у него не будет на этом направлении серьезных конкурентов. Единственный соперник — это депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, но его деятельность слабо заметна даже в самой Северной столице. Таким образом, Жуков вполне может возглавить в Москве отработку темы «Сети» и заявить о себе как о либеральном правозащитнике, не чурающимся даже террористов.

Впрочем, малейшая ошибка в риторике и Жуков рискует превратить свой условный срок в реальный и дополнить его статьей за оправдание терроризма. Но, к сожалению, это никак не затронет самого Ходорковского, который превратил Жукова в свою пешку и толкает его на откровенные авантюры.