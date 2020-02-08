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16:43   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Украниский лидер Владимир Зеленский заявил, что его имидж в Европе — «президент мира». Об этом он сообщил по итогам встречи с папой Римским Франциском в Ватикане. По словам Зеленского, главной темой общения с понтификом стал мир.

«Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — цитирует украинского президента пресс-служба его офиса.

На встрече Зеленского и папы Римского обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Также президент Украины пригласил понтифика посетить Донбасс. Зеленский выразил надежду, что папа Римский во время своего визита в страну посетит не только Киев.

«Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — заявил Зеленский.

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика #папа римский франциск #зеленский

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