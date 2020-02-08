Зеленский заявил, что в Европе его называют «президентом мира»

Украниский лидер Владимир Зеленский заявил, что его имидж в Европе — «президент мира». Об этом он сообщил по итогам встречи с папой Римским Франциском в Ватикане. По словам Зеленского, главной темой общения с понтификом стал мир.

«Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — цитирует украинского президента пресс-служба его офиса.

На встрече Зеленского и папы Римского обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Также президент Украины пригласил понтифика посетить Донбасс. Зеленский выразил надежду, что папа Римский во время своего визита в страну посетит не только Киев.