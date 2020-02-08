Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов

Рост цен на медицинские маски в аптеках Мурманской области составил 300 процентов. Об этом сообщила глава территориального органа Росздравнадзора Ольга Фаткуллина в субботу, 8 февраля.

По ее словам, это связано с ростом закупочных цен. Фаткуллина объясняла, что мониторинг цен и наличия медицинских масок ведут Росздравнадзор (наличие) и УФАС (цены).

Цены на медицинские маски выросли на уровне крупных поставщиков, пояснила чиновник. Она также добавила, что наценка мурманских аптек не превышает уровня расчета цен на жизненно важные препараты.