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16:47   8 Февраля 2020
Россия

Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов

Медицинские маски в Мурманске подорожали на 300 процентов

Рост цен на медицинские маски в аптеках Мурманской области составил 300 процентов. Об этом сообщила глава территориального органа Росздравнадзора Ольга Фаткуллина в субботу, 8 февраля.

По ее словам, это связано с ростом закупочных цен. Фаткуллина объясняла, что мониторинг цен и наличия медицинских масок ведут Росздравнадзор (наличие) и УФАС (цены).

Цены на медицинские маски выросли на уровне крупных поставщиков, пояснила чиновник. Она также добавила, что наценка мурманских аптек не превышает уровня расчета цен на жизненно важные препараты.

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Автор: Арсений Аскольский
#маски

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