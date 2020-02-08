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16:25   8 Февраля 2020
Россия

Суд на два месяца арестовал экс-министра транспорта Карелии за взятку

Суд на два месяца арестовал экс-министра транспорта Карелии за взятку

Петрозаводский суд на два месяца арестовал экс-министра транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова по обвинению во взяточничестве.

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го Кайдалов вместе с заместителем директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорем Волчеком получили взятку в размере 800 тысяч рублей от представителей фирмы, которая хотела строить на территории аэропорта объект. Волчека арестовали ранее.

Адвокат Кайдалова просил о домашнем аресте, но суд ходатайство отклонил и отправил экс-министра в СИЗО, так как на время рассмотрения дела он может оказать давление на других фигурантов дела, передает ТАСС.

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Автор: Ольга Воскресенская
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