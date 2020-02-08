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16:21   8 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Жене украинского футболиста Морозюка грозит срок за исполнение гимна в нижнем белье

Жене украинского футболиста Морозюка грозит срок за исполнение гимна в нижнем белье

Жена футболиста сборной Украины Николая Морозюка Ирина выложила в соцсетях видео, на котором она поет гимн Украины. В кадр попало ее нижнее белье. За это женщине может грозить тюрьма, заявил юрист Юрий Юрченко.

По данным издания «Чемпионат» это может считаться надругательством над государственным символом Украины. На видео Морзюк стоит в синий кофте и леггинсах, низко оттянув резинку последних. Из-под них виднеется желтое нижнее белье.

Эксперт подчеркнул, что максимальные санкции по статье об оскорблении госсимволов — три года тюрьмы.

Николай Морозюк играет за турецкий «Ризеспор» и сборную Украины. Он также выступал за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #оскорбление #госсимволы

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