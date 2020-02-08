Глава Минздрава РФ рассказал о серьезных кадровых проблемах в регионах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о серьезных кадровых проблемах в регионах. Об этом он заявил на заседании совета ректоров медицинских вузов.

По словам Мурашко, в регионах большие проблемы с поисками главных врачей для больниц. Также с трудом можно найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Министр возмутился, что главы местных Минздравов меняются так часто, что он перестал их запоминать.

«В некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего», — заявил Михаил Мурашко.

Как рассказал глава ведомства, одного руководителя сменяют другим с огромной скоростью, человек даже не успевает порой вникнуть в повестку. Мурашко уверен, что если это будет продолжаться, то никакого результата не появится.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что российским врачам и медикам не хватает коммуникативных навыков, многие из них не умеют налаживать контакт с пациентами, что порождает жалобы.