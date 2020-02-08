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15:40   8 Февраля 2020
Весь мир

Встреча Зеленского и папы Римского состоялась в Ватикане

Встреча Зеленского и папы Римского состоялась в Ватикане

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и папы Римского Франциска состоялась в Ватикане в субботу, 8 февраля. Украинский лидер отчитался об официальном визите в Twitter, заявив, что «вдохновлен разговором о мире в Украине».

Зеленский написал, что папа Римский делает все возможное для того, чтобы во всем мире была гармония и мир.

«Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России», — пишет украинский лидер.

Папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского, пишет РИА Новости. В ответ президент Украины подарил понтифику архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого. В ходе частной беседы затрагивалась тема грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне гражданского конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #весь мир #папа римский франциск #зеленский

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