Встреча Зеленского и папы Римского состоялась в Ватикане

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и папы Римского Франциска состоялась в Ватикане в субботу, 8 февраля. Украинский лидер отчитался об официальном визите в Twitter, заявив, что «вдохновлен разговором о мире в Украине».

Зеленский написал, что папа Римский делает все возможное для того, чтобы во всем мире была гармония и мир.

«Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России», — пишет украинский лидер.

Папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского, пишет РИА Новости. В ответ президент Украины подарил понтифику архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого. В ходе частной беседы затрагивалась тема грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне гражданского конфликта в Донбассе, передает ТАСС.