Генеральный директор детективного агентства и спикер по кибератакам Владимир Головин заявил, что Facebook с помощью новых плагинов сливает личные данные пользователей и является на сто процентов небезопасной социальной сетью.

Ранее исследователи по кибербезопасности Check Point Research установили, что в конце 2019 года интернет-атаки на пользователей Сети происходили именно через социальную сеть Facebook, чтобы получить персональные данные людей. Таким образом в очередной раз подтвердилось, что соцсеть не может защитить пользователей от мошенников.

По словам Владимира Головина, если пользователь соцсети Facebook где-то оставляет свои персональные данные, то их безопасность уже не зависит от самого владельца на сто процентов. Эксперт напоминает, что в 2013 и 2016 годах соцсеть ставила пользователей в положение, когда люди перестали быть в безопасности.

«Если вы хотите отдавать свои персональные данные, то пользуйтесь Facebook. Если нет, то не нужно пользоваться им вообще. Я бы разграничил это только по таким категориям», — цитирует Головина «ПолитЭкперт».

По мнению аналитика, многие пользователи не понимают, что подвергают свои данные опасности, оставляя персональную информацию на подобных сайтах, которые занимаются сливом данных мошенникам. Головин рассказал, что это происходит по одной и той же схеме постоянно: соцсеть выпускает новое дополнение, люди его скачивают, а там оказывается вирус, который сливает данные в интернет.