Как Россия завоевывает Германию квашеной капустой

В московской торгово-промышленной палате обсудили, как вывести российский бизнес на богатый рынок Германии, есть ли у немцев запрос на мех и квашеную капусту, и так ли страшны санкции, как их малюют.

Главным тормозом экспорта отечественных товаров оказываются вовсе не санкции, а несоответствие российской продукции западным стандартам. Перед желающими попасть на европейский рынок, помимо языкового, вырастает барьер прохождения сертификации. Удручает ситуацию низкая информированность о рынке и дефицит персонала.

Эксперт Фонда Сколково Дмитрий Юдаков отмечает, что зачастую российские игрушки признаются опасными для детского здоровья, а автомобили не пользуются спросом из-за некачественного металла.

«У нас очень много случаев, когда компания прекрасно продается в России — а это критично важные товары, например, игрушки для детей. Когда же мы эти игрушки начинаем тестировать в европейской лаборатории, то выясняется, что там превышено различное содержание тяжелых металлов, и они просто опасны с технической точки зрения. Это гораздо более серьезный тормозящий фактор, чем санкции», — говорит он.

Похожая картина при экспорте продуктов. Если конфеты или зефир оценили в России, далеко не факт, что немцам такой продукт придется по вкусу. Зато среди успешных кейсов звучат такие необычные, как экспорт квашеной капусты.

«Компания по квашеной капусте — один из самых крупных производителей-экспортеров. Их нашел австралийский предприниматель и понял потенциал российской квашеной капусты в рамках ЗОЖ," — рассказывает гендиректор компании Bridge one seven GmbH Вероника Любке.

Детскую продукцию и автозапчасти немцы принимают с трудом, однако бойко идут на экспорт нефть, газ, лес, медь и драгоценные камни. Востребован натуральный российский мех, несмотря на давно установившиеся на Западе экотренды.

К желающим войти на рынок иностранцам немцы требовательны, российские сертификаты принимают лишь в качестве бонуса к документации. На Родине для поддержки созревшего к экспорту предпринимателя существует немало бесплатных и коммерческих программ. Они нацелены, в основном, на сопровождение компании до момента получения европейского сертификата. Ежегодно проводятся бизнес-миссии в страны ЕС. В 2020-м они запланированы по таким направлениям, как фармацевтика, пищевые продукты и стройматериалы.

Схожая работа ведется и в инновационном центре Сколково, на базе которого созданы современные лаборатории.

«Фонд Сколково сейчас аккредитует свои лаборатории, чтобы их результаты признавались на территории ЕС, — объясняет Дмитрий Юдаков. — Мы подписали ряд соглашений с определенными организациями”.

В будущем возможность пройти необходимые экспертизы дома избавит российских бизнесменов от лишних затрат, а уже сейчас десятки тысяч евро можно сэкономить, пригласив эксперта ЕС на лабораторное испытание в Россию. Если по итогам процедуры он поставит свою печать, заключение будет действовать в странах Евросоюза. Однако такой способ подходит не для всех видов продукции.

Координатор проекта «Единое окно по содействию экспорту Российско-Германской внешнеторговой палаты» Александр Ботов отмечает, что главным преимуществом большинства российских товаров на немецком рынке пока остаются низкие цены.