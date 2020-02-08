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14:51   8 Февраля 2020
Россия

Проверка на полиграфе показала невиновность медбрата из Кирова

Проверка на полиграфе показала невиновность медбрата из Кирова

Проверка на полиграфе показала невиновность медбрата из Кирова, которого обвиняли в массовых убийствах в госпитале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на одном из интернет-форумов якобы сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войны рассказывал, как отключал пациентов от аппарата ИВЛ, из-за чего скончались 10 человек. В региональном Минздраве заявили, что мужчина с таким именем в госпитале работает, но на форумах не сидит, а фотографии с изображением его бейджа и медицинской формы не совпадают с теми, которые есть в лечебном учреждении, передает «РГ».

Проверка показала, что во время дежурств обвиняемого в убийствах пациенты не умирали. Сейчас делом занимаются СКР и прокуратура.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #медицина #киров

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