Макаренко призвал создать орган, координирующий информационную политику государства

Либеральная «оппозиция» громко кричала о необходимости изменения Конституции до заявления президента Владимира Путина по поправкам в основной закон страны. Об этом напомнил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко в беседе с Nation News.

Давно назревшие поправки в Конституцию, предложенные главой государства, стали поводом для очередной информационной атаки. Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло в Facebook рассказал о самых вопиющих вбросах. Так, некий Алексей Бондарь начал распространять фейки о том, что в Конституции якобы хотят прописать, что единственным народом будет русский, а госрелигией – православие.

Авторы фейков пытаются убедить россиян, что все поправки в Конституцию РФ затеяны лишь для того, чтобы нынешний президент мог остаться у власти до конца дней своих, и что вносить эти изменения будут без учета мнения народа.

«Вся эта свора набрасывается на все полезное, на все адекватное и нужное России, и ей совершенно наплевать на будущее нашей страны. Все, что нужно для укрепления РФ, бесит их хозяев на Западе», — считает Макаренко.

Эксперт назвал все вбросы о религии «собачьим бредом». По его словам, цель провокаций — раскачать ситуацию в стране. Он напомнил, что Россия никогда не уничтожала нацменьшинства, в отличие от западных стран.

В России нет государственного института, который бы занимался системной работой по разъяснению всех вопросов госполитики, поэтому информационный фон часто создают противники нашей страны, уверен собеседник издания.

Эксперт уверен, что при президенте РФ обязательно должно быть ведомство, которое бы системно координировало информационную политику государства.