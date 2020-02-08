Соловьев сравнил бизнес-модели Олега и Алексея Навальных

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что бизнес Олега Навального серьезно проигрывает заработку старшего брата — блогера Алексея Навального, который является основателем так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). По мнению Соловьева, Олегу Навальному стоит поучиться у брата, который нарушает закон и получает за это деньги, на которые активно путешествует и развлекается за границей.

После выхода из тюрьмы Олег Навальный пытается заработать на популяризации арестантского движения, устраивая аукцион со своими работами, сделанными за три с половиной года, которые он провел за решеткой за мошенничество и отмывание денег. Большинство из них популяризирует тематику АУЕ, заимствуя традиционную символику тюремных татуировок. При этом некоторые творения содержат пропаганду наркотиков, а часть из них оскорбляет Россию и ее жителей.

В это время блогер Алексей Навальный отправился в Ригу, где встретился с сотрудником ФБК Никитой Кулаченковым, объявленным в международный розыск. Также Навальный будет обналичивать биткоины, полученные за свою незаконную деятельность в России.

Владимир Соловьев говорит, что Навальный-старший более успешен как предприниматель, так как его бизнес-модель приносит гораздо больше прибыли.

«Олегу следует поучиться у своего брата, как нарушать закон, получать за это деньги и ездить за границу тратить барыши», — цитирует телеведущего «НьюИнформ».

Публицист и политолог Армен Гаспарян считает, что Олегу Навальному больше нечем зарабатывать, кроме как аукционом на тему АУЕ, ведь его главное достижение — срок в тюрьме, на чем и строится его бизнес-модель.