Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, чтобы перевести мошенникам

Житель Чувашии взял в кредит три миллиона рублей, желая заработать на курсе валют, и перевел их мошенникам. Как сообщает полиция республики, инцидент произошел в городе Канаша.

53-летний мужчина рассказал правоохранителям, что в ноябре 2019 года ему позвонила незнакомая женщина и предложила получить прибыль, вложив деньги и заработав на изменении курса валют. Мужчина вложил 250 долларов США, затем оформил кредиты в шести банках на общую сумму в 3,23 миллиона рублей и перевел их на брокерские счета. В конце января он увидел, что на его счетах денег не оказалось, тогда мужчина понял, что стал жертвой интернет-мошенников.

По факту мошенничества завели уголовное дело. В полиции выяснили, что преступники, обманувшие мужчину, находятся не на территории Чувашии.