Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным проходит в Казани в субботу, 8 февраля. Парламентарий скончался в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.

С Хайруллиным простился президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие чиновники республики. Церемония прощания идет в Татарской государственной филармонии имени Тукая.

Вертолет Bell 407 жестко приземлился на лед реки Камы в шести километрах от города Лаишево в Татарстане. На борту находилось три человека, среди которых депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Двоим удалось выжить. По факту нарушения правил безопасности заведено уголовное дело. У следствия есть три основные причины ЧП: техническая неисправность вертолета, ошибка пилота и плохие метеоусловия.