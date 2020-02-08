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Почти 20 граждан Казахстана обратились к врачам после массовой драки

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13:04   8 Февраля 2020
Россия

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным проходит в Казани в субботу, 8 февраля. Парламентарий скончался в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.

С Хайруллиным простился президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие чиновники республики. Церемония прощания идет в Татарской государственной филармонии имени Тукая.

Прощание с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Хайруллиным проходит в Казани

Вертолет Bell 407 жестко приземлился на лед реки Камы в шести километрах от города Лаишево в Татарстане. На борту находилось три человека, среди которых депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Двоим удалось выжить. По факту нарушения правил безопасности заведено уголовное дело. У следствия есть три основные причины ЧП: техническая неисправность вертолета, ошибка пилота и плохие метеоусловия.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #татарстан #происшествия #чп #казань

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